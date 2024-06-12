Міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий Директор у справах України, Молдови та Білорусі Аруп Банерджі підписали Листи про зміни до грантових угод за проєктами Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Україна отримає грантове фінансування на суму 109 млн доларів

"Додаткове грантове фінансування обсягом 62 млн доларів США в рамках проєкту HOPE буде спрямовано на дрібні та середні ремонти частково пошкоджених внаслідок збройної агресії росії житлових будинків. Проєкт HOPE спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних Уряду України", – зазначається в Мінфіні.

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Грант сумою 47 млн доларів США за проєктом Re-PoWER, метою якого є відновлення основних послуг в енергетичній сфері України, спрямують на забезпечення мешканців міста Харкова послугами з центрального теплопостачання, а саме проведення закупівлі та встановлення теплового обладнання.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"Кошти від міжнародних донорів продовжують бути ключовим джерелом фінансування соціальних та гуманітарних видатків, а також відновлення та відбудови критичних обʼєктів інфраструктури. Ми вдячні команді Світового банку та партнерам за впровадження проєктів, спрямованих на своєчасне забезпечення наших громадян необхідними послугами, а також ліквідацію наслідків російського збройного терору", – додав Міністр фінансів Сергій Марченко.

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Гроші нададуть через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який є одним із основних механізмів консолідації коштів партнерів з розвитку, створений Світовим банком для підтримки України.

Україна отримає 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло

Нагадаємо, що Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро для компенсації громадянам за знищені внаслідок дій РФ.

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Про це теж повідомляли в пресслужбі Міністерства фінансів.

Кошти проєкту HOME, що діятиме на всій підконтрольній території України, спрямують на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене вжитло у вигляді сертифікатів на придбання нового житла.

"НОМЕ. Компенсація за знищене житло" впроваджується у межах послуги "єВідновлення".