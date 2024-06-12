Німецькі проросійськи налаштовані законодавці бойкотували виступ Президента України Володимира Зеленського в Бундестазі у вівторок, заявивши, що він повинен припинити війну та досягти мирного врегулювання з Москвою, Euractiv.

Зеленського вперше запросили виступити перед парламентом Німеччини особисто після віртуального звернення у 2022 році під час візиту до Берліна, де він брав участь у третій Конференції з відновлення України. 

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Однак більшість законодавців від ультраправої AfD і нової лівоконсервативної партії BSW бойкотували виступ Зеленського.

"Ми відмовляємося слухати спікера в камуфляжному костюмі", – заявили лідери парламентської групи AfD Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла.

"Україні потрібен "мирний президент", який готовий вести переговори, щоб зупинилося вмирання і країна мала майбутнє", – додали вони.

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Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Депутат від BSW Севім Дагделен сказав AFP, що їхнє рішення було "сигналом солідарності з усіма тими українцями, які хочуть негайного припинення вогню та вирішення шляхом переговорів, замість того, щоб бути насильно затягнутими президентом Зеленським як гарматне м’ясо для війни, яку неможливо виграти".

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AfD і BSW виступають проти санкцій проти Росії та постачання західної зброї Україні. Обидві партії досягли значних успіхів на виборах до Європарламенту в Німеччині в неділю.

Зеленський дещо стурбований результатами голосування до Європарламенту

Відповідаючи на запитання чи стурбований він політичним напрямком Європи, раніше того дня Зеленський вислови застереження щодо проросійських змін у європейській політиці. 

"Мені, звичайно, важливо, щоб люди просто не голосували за проросійські популістські гасла. Я вважаю, що це небезпечно – не для України (…), а для їхніх країн", – сказав Президент України журналістам у Берліні під час спільного з канцлером Німеччини Олафом Шольцем спілкування з представниками медіа. 

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Шольц зі свого боку додав, що "більшість громадян підтримує партії, які також погоджуються, що Україну потрібно підтримувати". 

У Бундестазі Зеленський пообіцяв припинити війну, але попередив про небезпеку прийняття мирної угоди на умовах Росії.

"Путін сам знищить будь-яку надію домовитися з ним. Він звик підкоряти", – сказав він депутатам у присутності Шольца та президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. 

"Чи дозволимо ми Росії продовжувати марш Європою, зневажаючи життя та народ? Ні, це наш спільний інтерес, щоб Путін програв", – зазначив Зеленський.

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