Європейський суд з прав людини 12 червня розпочав усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Про це повідомляє Укрінформ.

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Слухання щодо справи "Україна та Нідерланди проти Росії" – що відомо

"У Страсбург прибула делегація України, у складі якої, зокрема, уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко разом з представниками Секретаріату уповноваженого у справах ЄСПЛ, а також заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, справа стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення Росії на територію України за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.

До Страсбурга в ЄСПЛ із Нідерландів також прибули родичі загиблих в катастрофі рейсу МН17.

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У липні 2020 року Нідерланди подали до ЄСПЛ міждержавну заяву проти Російської Федерації щодо збиття у 2014 році пасажирського літака рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Уряд України тоді висловив бажання доєднатися до цієї міждержавної заяви як третя сторона.

У листопаді 2020 року ЄСПЛ повідомив про об’єднання трьох таких міждержавних справ в одну справу "Україна та Нідерланди проти Росії":

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"Україна проти Росії (щодо східної України)" за заявою No 8019/16, що стосується масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; "Україна проти Росії" за заявою No 43800/14 щодо викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації у 2014 році; "Нідерланди проти Росії" за заявою No 28525/20 щодо збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній MH17.

Збиття рейсу МН17: Путін схвалив надання важкого озброєння бойовикам "ДНР"

Нагадаємо, що Спільна слідча група з розслідування щодо збиття літака рейсу МН17 у липні 2014 року в лютому 2023 заявила, що російський диктатор Володимир Путін приймав рішення щодо постачання важкого озброєння бойовикам "ДНР".

Про це писало видання NL Times.

Як зазначалося, Путін дозволив використовувати зброю, з якої був збитий рейс MH17 над Україною в 2014 році. Згідно з даними, МН17 був збити з російського ЗРК "Бук". На аудіозаписах росіяни говорять про те, що всі рішення щодо постачання "Буків" на територію України приймає найвище керівництво, тобто Путін.