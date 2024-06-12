У Києві сьогодні, 12 червня, пройшла злива, опади якої становили більше половини місячної норми. Остання злива з такою кількість опадів була у Києві 30 років тому, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в Телеграмі.

У столиці України пройшла рекордна злива - що відомо

"У Києві менш ніж за добу випала більш ніж половина місячної норми опадів. Так, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випала більш ніж половина місячної норми", - зазначили у КМДА.

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У відомстві зауважили, що злива з такою кількістю опадів у місті відбулася вперше за останні 30 років.

"За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня. Закликаємо містян бути обережними, за можливості залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор", - додали у КМДА.

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"11-12 червня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку", – зазначали в Укргідрометцентрі.

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За даними метеорологів, злива триватиме упродовж усієї доби. Внаслідок опадів рух транспорту ускладнений.

12 червня в більшості областей грози, у північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, а в центральних, південних та східних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).