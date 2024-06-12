У Києві сьогодні, 12 червня, пройшла злива, опади якої становили більше половини місячної норми. Остання злива з такою кількість опадів була у Києві 30 років тому, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в Телеграмі.

У столиці України пройшла рекордна злива - що відомо

"У Києві менш ніж за добу випала більш ніж половина місячної норми опадів. Так, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випала більш ніж половина місячної норми", - зазначили у КМДА.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У відомстві зауважили, що злива з такою кількістю опадів у місті відбулася вперше за останні 30 років.

"За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня. Закликаємо містян бути обережними, за можливості залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор", - додали у КМДА.

Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу
Більше по темі

Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу

На місці працюють майже 250 рятувальників і 100 одиниць техніки.

В Україні аномальна злива - які регіони у небезпеці

"11-12 червня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку", – зазначали в Укргідрометцентрі.

Advertisement

За даними метеорологів, злива триватиме упродовж усієї доби. Внаслідок опадів рух транспорту ускладнений.

12 червня в більшості областей грози, у північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, а в центральних, південних та східних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Жінку, яка сплюндрувала могили захисників України в Києві, затримали Київ
Жінку, яка сплюндрувала могили захисників України в Києві, затримали
Київ Пост
1д тому
У Києві обвалився Повітрофлотський міст ЕКСКЛЮЗИВ Київ
У Києві обвалився Повітрофлотський міст
Лія Власюк
2д тому
Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу Київ
Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу
Київ Пост
чер. 13
Сили ППО збили майже всі ворожі повітряні цілі під час нічної атаки Київ
Сили ППО збили майже всі ворожі повітряні цілі під час нічної атаки
Київ Пост
чер. 12
Спонсорований контент
" Попередній У США запровадили нові санкції проти Росії та країн, що їй допомагають
Далі » На Ukraine Recovery Conference Україна підписала 110 міжнародних угод