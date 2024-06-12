Уряд Сполучених Штатів повідомив про запровадження чергової хвилі санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та третіх країнах, які підтримують російські воєнні дії, пише Укрінформ, посилаючись на Міністерство фінансів США.

США ввели санкції проти Росії та її союзників - що відомо

У Мінфіні США оголосили про нові масштабні заходи на виконання зобов’язань в рамках G7, аби посилити тиск на Росію за її подальшу жорстоку й неспровоковану війну проти України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

У заяві пояснюється, що нові заходи розширюють можливості для вторинних санкцій проти іноземних фінустанов, які працюють з військовою економікою РФ. Крім того, обмежуються можливості російського ВПК використовувати американське програмне забезпечення та послуги інформаційних технологій.

Водночас у взаємодії з Держдепартаментом США вводяться санкції проти понад 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами – в країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну.

Більше по темі У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму Сенатори вважають, що після укладення угоди між Північною Кореєю і Росією настав час "дати відсіч".

Хто потрапив до нового санкційного списку США проти Росії

Серед великих компаній та організацій, які фігурують у новому списку санкцій, зазначені, зокрема, Московська біржа (MOEX), Національний кліринговий центр (НКЦ), АТ «Національний розрахунковий депозитарій», страхова компанія «Согаз», АТ «Російська національна перестрахувальна компанія» (РНПК) тощо. Обмеження також введені проти російських банків з їхніми офісами в Китаї, Індії, Киргизії та інших країнах.

Advertisement

Крім того, санкції запроваджені проти технологічних підприємств, що виготовляють продукцію для ВПК та базуються в Росії, Китаї, Туреччині й інших країнах.

Також, що обмеження введені проти понад десятка транснаціональних мереж, які «відмивають» золото російського виробництва, сприяють продукції БПЛА в РФ, допомагають Кремлю обходити раніше введені санкції та отримувати заборонену продукцію.

Advertisement

Санкції Держдепу стосуються понад 100 фізичних осіб і компаній, які займаються, зокрема, розвитком майбутньої енергетичної, металургійної та гірничодобувної промисловості та експортних можливостей РФ.

У Конгресі США підтримали пакет санкцій проти «Росатому» - подробиці

У травні Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав запровадження санкцій проти російського «Росатому» та осіб, які створюють загрози безпеці Запорізької АЕС.

«Позитивне рішення Комітету – це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо введення санкції проти «Росатому».

Це надзвичайно важливий крок для покарання Росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні», – наголошував міністр енергетики Герман Галущенко.