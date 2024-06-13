Постачання озброєння для України може стати обовʼязковим для всіх країн-членів НАТО, повідомляє Укрінформ, цитуючи генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг.

НАТО зобов'язуватиме країн-учасниць відправляти зброю Україні

"Я очікую, що союзники погодять "потужну мову" щодо майбутнього членства (України - ред.). Це не моя справа – вдаватися зараз до точних формулювань, але я очікую, що ця мова буде навіть більш зрозумілою у наших зобов’язаннях про те, що Україна стане членом Альянсу", – зазначив Єнс Столтенберг.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті – щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу", – додав керівник НАТО.

Більше по темі Китай повинен заплатити за підтримку війни Путіна – Столтенберг На думку генсека НАТО, КНР не зможе довго сидіти на двох стільцях.

"Ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки, надані союзниками, не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними", – наголосив Столтенберг.

Advertisement

Постачання зброї відбуватиметься під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі.

Що Україна очікує від саміту НАТО

Під час саміту учасники Альянсу посилять роль НАТО в наданні військової допомоги Україні та візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання. Основним завданням стане відповідь на першочергові потреби України у самозахисті та у розбудові ЗСУ, які будуть повністю сумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства в Альянсі.

Advertisement

Нагадаємо, що в інтерв'ю The New York Times Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання про рішення щодо передачі Україні семи комплексів Patriot та винищувачів F-16 як практичний підсумок саміту.

Також, на думку Зеленського, США теж могли б надати Україні свої винищувачі F-16.