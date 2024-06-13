Постачання озброєння для України може стати обовʼязковим для всіх країн-членів НАТО, повідомляє Укрінформ, цитуючи генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг.
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"Я очікую, що союзники погодять "потужну мову" щодо майбутнього членства (України - ред.). Це не моя справа – вдаватися зараз до точних формулювань, але я очікую, що ця мова буде навіть більш зрозумілою у наших зобов’язаннях про те, що Україна стане членом Альянсу", – зазначив Єнс Столтенберг.
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"Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті – щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу", – додав керівник НАТО.
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"Ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки, надані союзниками, не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними", – наголосив Столтенберг.
Постачання зброї відбуватиметься під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі.
Що Україна очікує від саміту НАТО
Під час саміту учасники Альянсу посилять роль НАТО в наданні військової допомоги Україні та візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання. Основним завданням стане відповідь на першочергові потреби України у самозахисті та у розбудові ЗСУ, які будуть повністю сумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства в Альянсі.
Нагадаємо, що в інтерв'ю The New York Times Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання про рішення щодо передачі Україні семи комплексів Patriot та винищувачів F-16 як практичний підсумок саміту.
Також, на думку Зеленського, США теж могли б надати Україні свої винищувачі F-16.