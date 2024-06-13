ЗСУ послаблюють російську ППО перед отриманням літаків F-16, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Україна виснажує російську ППО – що відомо

За словами аналітиків, ЗСУ, ймовірно, намагаються активно послаблювати російську протиповітряну оборону до того, як отримають значну кількість літаків. Це створить умови для майбутнього використання Україною винищувачів ближче до лінії фронту.

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Як приклад, в Інституті нагадали про нещодавнє знищення батареї ППО С-300 та двох батарей С-400 поблизу окупованих Бельбека та Севастополя в Криму в ніч з 11 на 12 червня. Згідно з даними аналітиків, деякі російські джерела припускають, що ЗСУ використали ATACMS під час удару 11-12 червня, хоча ISW не зміг підтвердити ці дані.

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Також знищення ЗСУ систем ППО в Бєлгородській області змусило російське командування перекидати додаткові засоби протиповітряної оборони до Бєлгородської області на початку червня цього року, погіршивши покриття російської ППО навколо Криму.

"Західні офіційні особи зазначили, що Україна й надалі стикатиметься з матеріальними та навчальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить Україні масштабно використовувати авіаційну силу у 2024 році", – зауважили в ISW.

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F-16 передадуть Україні

Данія прискорює передачу винищувачів F-16 через критичну ситуацію на полі бою в Україні.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа зазначала, що це пов'язано з важкою ситуацією на фронті.

Нідерланди дозволять бити по російським цілям за допомогою F-16, які надасть ця країна.

Нідерланди мають передати Україні 24 винищувачі F-16, за словами міністерки оборони країни Кайси Оллонгрен, ця країна також не вводитиме обмежень у використанні літаків, як це було у випадку з Бельгією.

Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16. Країна передасть літаки до 2028 року. Це зобов’язання оформили в угоді, підписаній у Брюсселі з нагоди візиту до бельгійської столиці Президента України Володимира Зеленського

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Чехія передала Україні перший тренажер F-16.

Нагадаємо, що 10 травня одна з українських бригад тактичної авіації отримала від Чеської Республіки перший тренажер винищувача F-16. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.