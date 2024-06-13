Уряд Норвегії пожертвував Україні 81-мм боєприпаси для мінометів, як повідомляє Government.no.

Норвегія відправила Україні боєприпаси

"Потреба України у вогневій міці є великою та гострою. Після діалогу з норвезькими збройними силами ми оцінили, що ми можемо зробити з подальших пожертвувань із запасів норвезьких збройних сил, які можна швидко передати Україні, щоб допомогти запобігти більшому просуванню Росії", – заявив міністр оборони Норвегії  Бйорн Арільд Грам.

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Відповідно норвезький уряд прийняв рішення про пожертвування 81-мм боєприпасів для мінометів на суму приблизно 480 мільйонів норвезьких крон. Згідно з даними, 81-мм міномети зазвичай мають радіус дії 5-6 кілометрів і доповнюють важку артилерію на менших відстанях.

Як зазначається, також Норвегія передала Україні ручні гранати на суму 50 млн норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 млн.

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Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Допомога Норвегії для України – що відомо

Норвегія виділила Україні 240 млн євро на посилення ППО і внесла 125 млн євро в ініціативу між Норвегією, Данією та Нідерландами щодо постачання ракет для ЗРК Patriot.

Норвегія та Україна 31 травня підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Як зазначалося, згідно з умовами угоди, норвезький уряд надішле Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон військової допомоги. У довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

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Також Норвегія пообіцяла сприяти майбутньому членству України в НАТО.

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