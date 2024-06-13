У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, внаслідок атаки російської армії сталася пожежа. Відомо про шістьох осіб, що дістали поранень. Серед них двоє дітей - 3 і 12 років, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Новомосковськ - що відомо

За інформацією Лисака, у 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

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Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома.

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За його словами, унаслідок обстрілу пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.