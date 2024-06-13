У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, внаслідок атаки російської армії сталася пожежа. Відомо про шістьох осіб, що дістали поранень. Серед них двоє дітей - 3 і 12 років, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Новомосковськ - що відомо

За інформацією Лисака, у 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

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Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома.

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За його словами, унаслідок обстрілу пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.

Над Дніпропетровщиною збили російську ракету - подробиці

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що у Новомосковському районі українські оборонці неба збили російську ракету.

“Над Дніпропетровщиною знищили ворожу ціль. Відмінусували ракету в Новомосковському районі. Працювали оборонці з ПвК "Схід"”, - зазначав Лисак.

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Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Відомо про шістнадцятьох осіб, що дістали поранень.

Армія РФ атакувала Кривий Ріг 12 червня: є загиблі - що варто знати

Російські війська ввечері 12 червня завдали ракетного удару по житловому сектору. Відомо про дев'ятьох загиблих та 29 осіб, що дістали поранень.

Президент України Володимир Зеленський висловлював співчуття родинам і близьким загиблих та зазначав, що Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, які здатні забезпечити максимальний захист людей.

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