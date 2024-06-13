Велика Британія оголосила про 50 нових санкційних обмежень проти Росії, зокрема проти кораблів «тіньового флоту» РФ, йдеться на сайті британського уряду.

Британія ввела нові санкції проти Росії - що варто знати

Нові санкції Британії стосуються кораблів «тіньового флоту» Росії, установ, які лежать в основі російської фінансової системи, та постачальників, які підтримують військове виробництво Росії.

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Введення нових санкцій проти Росії було оголошено британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком під час саміту лідерів "Великої сімки" (G7) в Італії.

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«Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск за допомогою санкцій, аби зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) повинен програти, і позбавити його можливості фінансувати тривалий конфлікт є абсолютно життєво важливим», – заявив Сунак.

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Які російські та міжнародні компанії потрапили під британські санкції

Санкції спрямовані проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для армії РФ.

Зокрема, це стосується компаній, які базуються у Китаї, Ізраїлі, Киргизстані і Туреччині, а також судна, що перевозять товари із Північної Кореї до Росії.

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Серед фінустанов, проти яких запроваджуються санкції, є Московська біржа, яка напередодні потрапила під санкції Сполучених Штатів Америки.

США запровадили черговий пакет санкцій проти РФ - що відомо

Уряд Сполучених Штатів 12 червня запровадив чергову хвилю санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та третіх країнах, які підтримують російські воєнні дії.

Нові заходи розширили можливості для вторинних санкцій проти іноземних фінустанов, які працюють з військовою економікою РФ.

Також було обмежено можливості російського ВПК використовувати американське програмне забезпечення та послуги інформаційних технологій.