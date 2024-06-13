Велика Британія оголосила про 50 нових санкційних обмежень проти Росії, зокрема проти кораблів «тіньового флоту» РФ, йдеться на сайті британського уряду.

Британія ввела нові санкції проти Росії - що варто знати

Нові санкції Британії стосуються кораблів «тіньового флоту» Росії, установ, які лежать в основі російської фінансової системи, та постачальників, які підтримують військове виробництво Росії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Введення нових санкцій проти Росії було оголошено британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком під час саміту лідерів "Великої сімки" (G7) в Італії.

Advertisement

«Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск за допомогою санкцій, аби зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) повинен програти, і позбавити його можливості фінансувати тривалий конфлікт є абсолютно життєво важливим», – заявив Сунак.

Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство
Більше по темі

Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство

Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Які російські та міжнародні компанії потрапили під британські санкції 

Санкції спрямовані проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для армії РФ.

Зокрема, це стосується компаній, які базуються у Китаї, Ізраїлі, Киргизстані і Туреччині, а також судна, що перевозять товари із Північної Кореї до Росії.

Advertisement

Серед фінустанов, проти яких запроваджуються санкції, є Московська біржа, яка напередодні потрапила під санкції Сполучених Штатів Америки.

США запровадили черговий пакет санкцій проти РФ - що відомо

Уряд Сполучених Штатів 12 червня запровадив чергову хвилю санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та третіх країнах, які підтримують російські воєнні дії.

Нові заходи розширили можливості для вторинних санкцій проти іноземних фінустанов, які працюють з військовою економікою РФ. 

Також було обмежено можливості російського ВПК використовувати американське програмне забезпечення та послуги інформаційних технологій.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму Путін
У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму
Київ Пост
9г тому
Відносини Фінляндії з Росією будуть заморожені, доки триває війна в Україні Росія
Відносини Фінляндії з Росією будуть заморожені, доки триває війна в Україні
Київ Пост
1д тому
Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Міжнародні відносини
Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство
Київ Пост
1д тому
Замбія долучилася до підписантів комюніке Саміту миру Міжнародні відносини
Замбія долучилася до підписантів комюніке Саміту миру
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Без води: як виживають сотні тисяч українців на березі колишнього Каховського водосховища
Далі » Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждали діти