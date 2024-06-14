Японія хоче провести міжнародну конференцію з розмінування в Україні, повідомляють в МЗС Японії.
В Україні відбудеться наступна міжнародна конференція з розмінування – подробиці
"Прем’єр-міністр Кішіда поінформував Президента Зеленського про намір Японії наступного року провести міжнародну конференцію з питань розмінування в Україні", – йдеться в повідомленні.
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Також Японія розширить підтримку України новими ініціативами, зокрема фінансовою допомогою, додатковим сприянням відновлення в секторі електрогенерації та організацією розмінування. Країна зобов'язалася надати Україні великі машини японського виробництва для розмінування.
У МЗС Японії зазначили, що перед оголошенням про японську ініціативу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню угоду.
Україна та Японія підписали безпекову угоду
Учора ввечері, 13 червня, під час саміту G7 в Італії Зеленський та Кішіда підписали двосторонню безпекову угоду на десять років.
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Як зазначалося, це перша безпекова угода з країною, що не є членом НАТО чи країною Тихоокеанського регіону.
Згідно з даними, Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів і підтримуватиме Україну протягом 10-річного терміну дії угоди.