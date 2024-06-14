Японія хоче провести міжнародну конференцію з розмінування в Україні, повідомляють в МЗС Японії.

В Україні відбудеться наступна міжнародна конференція з розмінування – подробиці

"Прем’єр-міністр Кішіда поінформував Президента Зеленського про намір Японії наступного року провести міжнародну конференцію з питань розмінування в Україні", – йдеться в повідомленні.

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Також Японія розширить підтримку України новими ініціативами, зокрема фінансовою допомогою, додатковим сприянням відновлення в секторі електрогенерації та організацією розмінування. Країна зобов'язалася надати Україні великі машини японського виробництва для розмінування.

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У МЗС Японії зазначили, що перед оголошенням про японську ініціативу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню угоду.

Україна та Японія підписали безпекову угоду

Учора ввечері, 13 червня, під час саміту G7 в Італії Зеленський та Кішіда підписали двосторонню безпекову угоду на десять років.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Як зазначалося, це перша безпекова угода з країною, що не є членом НАТО чи країною Тихоокеанського регіону.

Згідно з даними, Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів і підтримуватиме Україну протягом 10-річного терміну дії угоди.