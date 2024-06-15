Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав «несерйозними» пропозиції Володимира Путіна щодо умов миру в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам.

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Канцлер вважає, що своїми заявами російський диктатор хоче відволікти увагу від Саміту миру.

Шольц вважає «несерйозними» заяви Путіна про мир

«Усі знають, що ця пропозиція не була серйозною, але мала стосунок до мирної конференції у Швейцарії», - сказав Шольц.

На думку канцлера Німеччини, своїми пропозиціями Путін хоче документально реалізувати свої імперіалістичні наміри.

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«Нам потрібен не диктаторський мир, а чесний, справедливий мир, який зосереджується на цілісності та суверенітеті України», - наголосив канцлер.

Путін висунув умови для припинення війни

Напередодні Саміту миру Володимир Путін вкотре повторив нібито готовий до мирних перемовин і назвав свої умови.

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На думку диктатора, Україна має вивести свої війська з усіх окупованих регіонів, які Кремль вважає територією Росії.

Путін заявив, що українська армія «має бути повністю виведена з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів».

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В МЗС наголосили, що всі озвучені Путіним ультиматуми, вже багато разів лунали з Москви та нічого нового в цих чергових заявах немає.

«В планах Росії - не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі», - наголошується в коментарі.

У МЗС звернули увагу, що російський диктатор знову заговорив про «мир» перед Самітом у Швейцарії.

Таким чином, переконані дипломати, Путін хоче ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.