Третій рік поспіль економіка України функціонує в умовах повномасштабної війни. Перед українськими агровиробниками щодня постають нові виклики: складна і дорога логістика, блокування моря та західних кордонів, заміновані поля, мобілізація і брак робочої сили, безпека, складна енергетична ситуація і суттєве скорочення інвестицій в агросектор. Які перспективи розвитку зернової галузі бачать наразі українські та іноземні експерти? Ми зібрали головні інсайди IX міжнародної конференції Grain Ukraine, що відбулася у Києві 30-31 травня 2024 року в першій частині матеріалу про її результати.

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Україна стратегічно важлива для World Food Program

“Україна залишається стратегічним постачальником продовольства для світу”, — цими словами розпочала свій виступ Маріанна Ворд (Marianne Ward), директорка World Food Program в Україні.

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Вона презентувала на події ініціативу Grain from Ukraine та оцінила її вплив на продовольчу безпеку в світі.

“Україна впродовж десятиліть була одним із головних постачальників зернових та олійних у межах Всесвітньої продовольчої програми (WFP). І навіть під час повномасштабного вторгнення у 2023 році Україна була першою у топ-10 країн, що постачають продовольство у межах WFP.

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Маріанна Ворд під час виступу на конференції. Фото: надане організаторами Grain Ukraine

Завдяки програмі Grain from Ukraine, ініційованій президентом України, понад 160 тисяч тонн українського зерна було експортовано до країн Африки, що гарантувало продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей”, — розповіла експертка.

Євроінтеграція агросектору України під час війни

Експорт українського зерна та продовольства постійно змушений долати значні перепони в ЄС: обмеження, бюрократичні та регуляторні труднощі.

Під час панельної дискусії «Перспективи європейської інтеграції українського агросектору» на Grain Ukraine експерти обговорювали, як побудувати конструктивний порядок дій для інтеграції українського агросектору з країнами ЄС та зменшити вплив політичних чинників на економічні інтереси країн ЄС.

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Україна має виконати "домашнє завдання" по імплементації європейського законодавства – але це стосується внутрішнього ринку. Практики ЄС вимагають від України врегулювати конкуренцію на ринку всередині країни та захисту малих виробників, розповіла Ольга Трофімцева, експертка в галузі АПК та експосолка з особливих доручень МЗС України.

“Також маємо попрацювати над розробкою систем PLIS, IACS і FADN, що є трьома важливими стовпами спільної аграрної політики ЄС”, - наголосила Трофімцева.

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Разом з тим, Тарас Качка, заступник міністра економіки — торговий представник України, переконаний - європейські фермери мають усвідомити той факт, що Україна вже є частиною ринку ЄС, і без тієї моделі сільського господарства, що існує в Україні, їм не вижити, тоді як Україні потрібно забезпечити відсутність спротиву до запровадження правил ЄС.

Тарас Качка й інші учасники євроінтеграційної панелі конференції. Фото: надане організаторами Grain Ukraine

Про необхідність якісного маркетингу та PR говорили Мартін Теплі (Martin Teplý), керівний директор HaBeMa Futtermittel GmbH & Co. KG і Хелен Фейрлемб (Helen Fairlamb), консультантка з агрофінансування.

“Одне з ключових завдань України — перемогти в думках і серцях людей. Потрібно запрошувати європейських фермерів до України, розповідати їм, чого б ви хотіли досягти”, - наголосила вона.

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Повномасштабне вторгнення - головний фактор дисбалансу агросектору України

Повномасштабне вторгнення Росії стало головним фактором дестабілізації українського агросектору та спричинило значні диспропорції у розвитку регіонів.

Богдан Костецький, операційний партнер торговельно-аналітичної компанії Barva Invest розповів про те, як фермерам на прифронтових територіях доводиться працювати попри пошкоджену землю та інфраструктуру.

Зокрема, за наведеною ним інформацією, за підсумками 2023 року постраждало 36% довоєнних зернових площ, кожен четвертий аграрій скоротив виробництво, а 1/3 компаній покинула ринок.

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Учасники панелі, де обговорювали проблеми дисблансу розвитку регіонів. Фото: надане організаторами Grain Ukraine

“Наразі агровиробники у прифронтових регіонах втрачають 250 доларів на кожному гектарі. Потрібно активно підтримувати людей на цих територіях, адже це інвестиція у те, аби вони були лояльними до України”, - продовжив Петр Крогман (Petr Krogman), власник компанії Agromino і президент Українсько-Чеської торгової палати.

Держава має підтримувати фермерів

Також Петр Крогма говорив про необхідність державної підтримки фермерів, адже зараз, в умовах війни для аграріїв склалися надто різні умови залежно від регіону.

“Для допомоги фермерам у прифронтовій зоні держава має компенсувати їхні оперативні витрати, зокрема дуже дорогу логістику або втрати через бойові дії. Ці відшкодування вартості знищенних полів, так і через стратегічні рішення ЗСУ, що не дозволяють певні поля використовувати… Так, в Agromino не засіяли 20% вже підготовлених під сою полів”, - розповів Крогма.

Він також додав, що на прифронтових територіях є багато вільної землі і можна використовувати для компенсації втрат фермерів — це стане гарною інвестицією.

Втім, українська держава вже ініціює програми з підтримки аграріїв, щоб компенсувати вплив війни на регіони, що найбільше потерпають від атак ворога. Так, в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, зокрема, про запровадження Кабінетом міністрів з 1 червня нульової квоти на експорт цукру до ЄС.

А за словами Артема Чорноморова, народного депутата України, члена комітету з питань аграрної та земельної політики, голови підкомітету з питань економічного та фінансового розвитку в агропромисловому комплексі Верховної Ради України, планується пільговий податковий період для територій, що були забруднені вибуховими речовинами, а також інші програми підтримання сільського господарства на тимчасово окупованих територіях.

Агросектор України, попри надскладні умови, розвивається та надалі залишається вагомим і системотворчим елементом світового ринку зерна. Українські експортери зернових знаходять нові ринки, диверсифікують логістичні ланцюжки.

Втім, справжній героїзм українських аграріїв має отримати реальну і суттєву підтримку держави, задля того, щоб надалі галузь залишалася одним з надважливих факторів підтримки вітчизняної економіки.

Про інші аспекти розвитку агросектору України в умовах повномасштабної війни, зокрема, про логістику та інвестиційні виклики читайте у другій частині нашої збірки головних інсайдів Grain Ukraine 2024, яка буде опублікована незабаром.