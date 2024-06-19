РФ призупинить участь у роботі ПА ОБСЄ

Російська Рада федерації з Держдумою готують рішення про призупинення участі Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ, а також замороження виплат від РФ, повідомили в Телеграм-каналі Радфеду РФ.
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"Колеги, я б підтримала, давайте дамо таке доручення комітету відпрацювати з колегами з Державної думи та підготувати таке рішення про зупинення нашої участі і відповідно про зупинення виплат до Парламентської асамблеї ОБСЄ з боку Російської федерації", – зазначила голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко.
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Як повідомляється, таке рішення узгоджене з Держдумою і буде прийняте обома палатами парламенту 3 липня.
Також представники влади РФ наголосили на тому, що призупинення участі РФ у Парламентській асамблеї ОБСЄ зумовлено тим, що Румунія відмовила у видачі віз парламентській делегації росіян для участі в сесії організації, що має відбутися в Румунії з 29 червня по 3 липня.
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ОБСЄ прирівняла Масові затримання РФ цивільних на ТОТ до злочинів проти людяності
Практика затримання Росією цивільних протягом 10 років агресії проти України мала масовий та систематичний характер. З різних причин важко говорити про конкретні цифри, але йдеться про "тисячі" людей, зазначалося у звіті за результатами проведеного в межах Московського механізму ОБСЄ розслідування незаконного затримання Росією цивільних українців.
Як повідомялося, цю практику виззнали воєнними злочинами. Через те, що вона є настільки масовою, поширеною і систематичною, її з великою ймовірністю можна прирівняти до злочинів проти людяності.
Ці затримання "були свого роду визначальною рисою РФ: де б російська армія не просувалася в певному регіоні, там одразу починали позбавляти волі українських цивільних".
Представники ОБСЄ також нвголосили, що Росія не інформувала ні родичів затриманих, ні українські органи влади чи міжнародні організації, а також не надавала затриманим жодних гарантій справедливого судового розгляду.