Російська Рада федерації з Держдумою готують рішення про призупинення участі Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ, а також замороження виплат від РФ, повідомили в Телеграм-каналі Радфеду РФ.

РФ призупинить участь у роботі ПА ОБСЄ

"Колеги, я б підтримала, давайте дамо таке доручення комітету відпрацювати з колегами з Державної думи та підготувати таке рішення про зупинення нашої участі і відповідно про зупинення виплат до Парламентської асамблеї ОБСЄ з боку Російської федерації", – зазначила голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко.

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Як повідомляється, таке рішення узгоджене з Держдумою і буде прийняте обома палатами парламенту 3 липня.

Також представники влади РФ наголосили на тому, що призупинення участі РФ у Парламентській асамблеї ОБСЄ зумовлено тим, що Румунія відмовила у видачі віз парламентській делегації росіян для участі в сесії організації, що має відбутися в Румунії з 29 червня по 3 липня.