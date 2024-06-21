Рада Європейського Союзу сьогодні затвердила переговорні рамки для України та Молдови. ЄС офіційно розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими державами 25 червня, що дадуть початок переговорам про вступ цих країн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив високопоставлений дипломат Бельгії, яка головує в Європейському Союзі.

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ЄС затвердив переговорні рамки для вступу України до союзу - що відомо

Рішення було ухвалено під час засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.

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"Ми щойно ухвалили рамки переговорів з Україною і Молдовою. Отже, ми можемо офіційно розпочати підготовку до міжурядових конференцій на вівторок, 25 червня", – сказав він.

Пізніше на сторінці Бельгійського головування в ЄС у соцмережі X з'явився графік початку перемовин.

«Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. 15.30 – міжурядова конференція з Україною. 18.00 – міжурядова конференція з Молдовою», – йдеться у повідомленні.