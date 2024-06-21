Рада Європейського Союзу сьогодні затвердила переговорні рамки для України та Молдови. ЄС офіційно розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими державами 25 червня, що дадуть початок переговорам про вступ цих країн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив високопоставлений дипломат Бельгії, яка головує в Європейському Союзі.

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ЄС затвердив переговорні рамки для вступу України до союзу - що відомо

Рішення було ухвалено під час засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.

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"Ми щойно ухвалили рамки переговорів з Україною і Молдовою. Отже, ми можемо офіційно розпочати підготовку до міжурядових конференцій на вівторок, 25 червня", – сказав він.

Пізніше на сторінці Бельгійського головування в ЄС у соцмережі X з'явився графік початку перемовин.

«Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. 15.30 – міжурядова конференція з Україною. 18.00 – міжурядова конференція з Молдовою», – йдеться у повідомленні.

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Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС. 

З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу. 

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Вступ України до ЄС - що варто знати

14 червня Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу. 

7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ. 

У висновку йшлося, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

До кінця року Київ обіцяв підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.

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Інтерфакс-Україна
Інтерфакс-Україна
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