Рада Європейського Союзу сьогодні затвердила переговорні рамки для України та Молдови. ЄС офіційно розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими державами 25 червня, що дадуть початок переговорам про вступ цих країн.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив високопоставлений дипломат Бельгії, яка головує в Європейському Союзі.
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ЄС затвердив переговорні рамки для вступу України до союзу - що відомо
Рішення було ухвалено під час засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.
"Ми щойно ухвалили рамки переговорів з Україною і Молдовою. Отже, ми можемо офіційно розпочати підготовку до міжурядових конференцій на вівторок, 25 червня", – сказав він.
Пізніше на сторінці Бельгійського головування в ЄС у соцмережі X з'явився графік початку перемовин.
«Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. 15.30 – міжурядова конференція з Україною. 18.00 – міжурядова конференція з Молдовою», – йдеться у повідомленні.
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🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 - IGC with Ukraine
· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.
З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу.
Вступ України до ЄС - що варто знати
14 червня Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу.
7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ.
У висновку йшлося, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.
До кінця року Київ обіцяв підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.
Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.