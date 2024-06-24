З 2022 року в українських університетах частка вступників-чоловіків віком від 25 років склала 67%, пише Українська правда, посилаючись на заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького та ДП "Інфоресурс".

В Україні збільшилася кількість аспірантів-чоловіків призивного віку

200 тисяч осіб цьогоріч зареєструвалися на магістратуру та аспірантуру в Україні.

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Як зазначається, у 2019–2021 роках кількість вступників на аспірантуру в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб. Зокрема, у 2019 – майже 7,7 тисяч, у 2020 – 7,1, а у 2021 – 7,6. Так, з 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старші 25 років.

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Окрім того, частка чоловіків віком від 25 років, які вступили на денну, заочну або вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не була більша за 33%.

"З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 разів", – наголосили в УП.

Мобілізація студентів та аспірантів у 2024 – чи є право на відстрочку

Нагадаємо, що згідно з урядовим законом про мобілізацію № 10449, який Верховна Рада України прийняла у другому читанні 11 квітня 2024 року, внесли суттєві зміни щодо категорій військовозобов'язаних громадян.

Друга версія, ухвалена Верховною Радою і підписана президентом, виключила пункт про мобілізацію контрактників.

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Також там зазначено, що призову на військову службу не підлягатимуть здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання.

Перша редакція законопроєкту містила пункт про призов на військову службу аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Кінцева версія вже дозволила здобувачам вищої та фахової освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, підпадати під відстрочку від мобілізації.