Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте офіційно призначили генеральним секретарем НАТО, повідомили в пресслужбі Альянсу.

Рютте обрали генсеком НАТО

"У середу (26 червня 2024 року) Північноатлантична рада прийняла рішення призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який замінить Єнса Столтенберга", – зазначається в повідомленні.

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Марк Рютте стане до виконання своїх обов'язків на посаді генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року після того, як спливе термін повноважень Єнса Столтенберга, який очолював Альянс десять років.

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Угорщина назвала умови підтримки кандидатури Рютте

Нагадаємо, що 7 червня угорський уряд повідомив, що підтримає Марка Рютте в тому випадку, якщо той перепросить за критичні висловлювання про Угорщину.

Рютте мав гарантувати, що Угорщина залишиться осторонь, якщо НАТО втрутиться в конфлікт за межами Альянсу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що умовою підтримки кандидатури Рютте буде відмова від участі в операціях НАТО проти російських військ в Україні.

Більше по темі Китай повинен заплатити за підтримку війни Путіна – Столтенберг На думку генсека НАТО, КНР не зможе довго сидіти на двох стільцях.

Допомога Україні від Нідерладів – що відомо

Військова допомога Україні з боку Нідерландів цьогоріч становитиме щонайменше 2 млрд євро, за словами Рютте. Так, підтримка від нідерландського уряду сягне 6,3 мільярда євро.

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Як зазначається, Нідерланди роблять великий крок, підписуючи десятирічний безпековий договір з Україною. З боку уряду країни-партнерки це засвідчує довготривалу підтримку безпеки і свободи України.

Також Нідерланди долучились до чеської ініціативи щодо закупівлі та швидкого постачання боєприпасів Україні. Уряд спрямовує 250 млн євро для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів.