Президент Володимир Зеленський заявив, що план закінчення війни буде готовий цього року, пише Укрінформ, цитуючи Президента на спільній пресконференції з Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Зеленський анонсував створення плану закінчення війни – що відомо

«Авжеж, Україна буде вирішувати. Але якби все залежало тільки від України, ніякої війни не було б. На жаль, окупант Росія і Путін захотів війни. І поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні», – сказав Зеленський.

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Він нагадав, що нещодавно пройшов Саміт миру, і зараз триває робота над трьома детальними планами щодо енергетики, продовольчої безпеки і обмінів.

«І ці питання, я впевнений, ми вирішимо. Принаймні ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Всі інші пункти Формули миру ми також розробимо і підготуємо цілісний план, який буде на столі перед нашими партнерами.

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Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я сказав, не все залежить від нас», – наголосив Президент.

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В Україні збільшили виробництво зброї – Зеленський

Президент України зазначив, що в Україні збільшується виробництво дронів, засобів РЕБ, артилерії, «тому що ми повинні бути сильними на полі бою, а не через те, що хтось хоче воювати».

«Ми хочемо якраз миру. Але ми повинні бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що Росія окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі – бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план. І він буде готовий в цьому році. Ось такий план», – сказав Зеленський.

На Саміті миру погодили спільне комюніке

Під час Глобального саміту миру в Бюргенштоці Декларацію підписали 80 країн і 4 міжнародні організації.

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Оскільки документ є відкритим, до нього згодом можуть долучитися й ті країни, яких на заході не було.

Комюніке визначило такі чіткі рамки для трьох сфер, у яких мають відбуватися подальші дискусії: