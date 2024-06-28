У межах чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України оплачено вже близько 500 тисяч артснарядів. Вони мають бути доставлені до кінця року.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Чеської Республіки.

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Україна отримає 500 тисяч артснарядів - що відомо

«У рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів для України наразі придбано приблизно пів мільйона артилерійських боєприпасів, які мають бути поставлені до кінця 2024 року», - зазначається у повідомленні.

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Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою вже в Україні – подробиці

"Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою прибула в Україну деякий час тому", зазначив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, чеський уряд робить те, що необхідно.

Пізніше він додав, що уряд одноголосно схвалив виділення Чеською Республікою на ініціативу 865 775 000 крон (понад 3,7 млн дол).

Виділені гроші будуть витрачені на закупівлю боєприпасів у чеського постачальника, компанії STV GROUP, поінформував прем’єр-міністр Петр Фіала.

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Що варто знати про чеську ініціативу

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.