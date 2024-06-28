Литва надасть Україні потужний автотрансформатор, який буде встановлено на одному з енергетичних об’єктів, пошкодженому російськими обстрілами.
Передача відбудеться відповідно до домовленостей Міністра енергетики України Германа Галущенка і Міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, повідомляє преслужба Міненерго.
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Україна отримає чергову допомогу для енергосектору від Литви - подробиці
«Литва – надійний друг і партнер України, який з перших днів повномасштабної війни підтримує нас. Я дякую Дайнюсу Крейвісу і всьому литовському народу за всю підтримку, яка була надана і продовжує надаватися українському енергосектору»,- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Це вже третій потужний трансформатор від литовських партнерів, який допоможе посилити стійкість енергосистеми.
Українські енергетики відвідали Литву - що відомо
У повідомленні зазначається, що нещодавно група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів відвідала Литву.
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Під час візиту українські фахівці оглянули обладнання на литовських енергетичних об’єктах, яке готується до передачі і скоро надійде в Україну.
Окрім потужного автотрансформатора, також очікується надходження з Литви високовольтних ізоляторів, клапанів, поворотних механізмів, насосів, генераторів, трансформаторів, сонячних панелей, інверторів та іншого необхідного устаткування.
Допомога Україні від Литви – що відомо
Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.
Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.
Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновленнz проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.
Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.
Кошти від Литви надішлють на банківський рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в НБУ. Звідти гроші спрямовуються на відновлення пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій закладів освіти, а також на закупівлю засобів навчання та комп’ютерної техніки та інших модернізацій науково-інноваційної інфраструктури.