Литва надасть Україні потужний автотрансформатор, який буде встановлено на одному з енергетичних об’єктів, пошкодженому російськими обстрілами.

Передача відбудеться відповідно до домовленостей Міністра енергетики України Германа Галущенка і Міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, повідомляє преслужба Міненерго.

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Україна отримає чергову допомогу для енергосектору від Литви - подробиці

«Литва – надійний друг і партнер України, який з перших днів повномасштабної війни підтримує нас. Я дякую Дайнюсу Крейвісу і всьому литовському народу за всю підтримку, яка була надана і продовжує надаватися українському енергосектору»,- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Це вже третій потужний трансформатор від литовських партнерів, який допоможе посилити стійкість енергосистеми.

Українські енергетики відвідали Литву - що відомо

У повідомленні зазначається, що нещодавно група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів відвідала Литву.

Більше по темі Словенія надасть Україні ще €5 млн на гуманітарні потреби Раніше Словенія надала 80 тис. доларів центру реабілітації українських військових, які втратили кінцівки.

Під час візиту українські фахівці оглянули обладнання на литовських енергетичних об’єктах, яке готується до передачі і скоро надійде в Україну.

Окрім потужного автотрансформатора, також очікується надходження з Литви високовольтних ізоляторів, клапанів, поворотних механізмів, насосів, генераторів, трансформаторів, сонячних панелей, інверторів та іншого необхідного устаткування.

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Допомога Україні від Литви – що відомо

Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.

Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновленнz проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

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Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

Кошти від Литви надішлють на банківський рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в НБУ. Звідти гроші спрямовуються на відновлення пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій закладів освіти, а також на закупівлю засобів навчання та комп’ютерної техніки та інших модернізацій науково-інноваційної інфраструктури.