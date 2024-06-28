Влада Шрі-Ланки запросила у РФ компенсацію за вбитих на війні проти України іноземних найманців та закликала дозволити своїм громадянам, які воюють проти України, повернутися додому.

Про це повідомляє Міністерство зовнішніх справ Шрі-Ланки.

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Шрі-Ланка вимагає гроші за вбитих в Україні найманців, які воювали за РФ - що відомо

Делегація Шрі-Ланки на чолі з міністром закордонних справ Таракою Баласурією відвідала Російську Федерацію з 26 по 27 червня 2024 року.

Під час візиту були проведені перемовини з представниками Росії  щодо шріланкійців, які воюють за Росію на контрактній основі.

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Також Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за загибель 17 громадян на війні проти України. Окрім цього Шрі-Ланка запросила дострокового розірвання контрактів і врегулювання питання грошового забезпечення для громадян, які все ще воюють.

Росія відправляє студентів-іноземців воювати проти України - що варто знати

У виданні Bloomberg зазначали, що російський уряд погрожує не продовжувати візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії для збільшення сил РФ на фронті.

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Зокрема, проти суден, компаній та посадових осіб із Росії і КНДР, причетних до незаконної торгівлі.

"Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати у складі російських військ у війні проти України, аби збільшити інтенсивність свого наступу в Харківській області", – зазначали в Bloomberg.

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