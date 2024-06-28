Влада Шрі-Ланки запросила у РФ компенсацію за вбитих на війні проти України іноземних найманців та закликала дозволити своїм громадянам, які воюють проти України, повернутися додому.
Про це повідомляє Міністерство зовнішніх справ Шрі-Ланки.
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Шрі-Ланка вимагає гроші за вбитих в Україні найманців, які воювали за РФ - що відомо
Делегація Шрі-Ланки на чолі з міністром закордонних справ Таракою Баласурією відвідала Російську Федерацію з 26 по 27 червня 2024 року.
Під час візиту були проведені перемовини з представниками Росії щодо шріланкійців, які воюють за Росію на контрактній основі.
Також Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за загибель 17 громадян на війні проти України. Окрім цього Шрі-Ланка запросила дострокового розірвання контрактів і врегулювання питання грошового забезпечення для громадян, які все ще воюють.
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У виданні Bloomberg зазначали, що російський уряд погрожує не продовжувати візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії для збільшення сил РФ на фронті.
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"Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати у складі російських військ у війні проти України, аби збільшити інтенсивність свого наступу в Харківській області", – зазначали в Bloomberg.