У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили російський зенітний ракетний комплекс "Тор" прямо над громадським пляжем, повідомили в партизанському русі "АТЕШ".
У Криму росіяни переміщують ЗРК у громадські місця - що відомо
"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - інформують партизани.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У русі опору зазначили, що, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.
"Як відомо, СОУ (Сили оборони України - ред.) планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", - наголосили партизани.
Що відомо про ЗРК "Тор"
«Тор» — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі
Ця система призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів.
У РФ готуються відбивати український десант в окупованому Криму - що варто знати
У партизанському русі "АТЕШ" 19 червня повідомляли, що армія РФ, ймовірно, готується до українського наступу на територію тимчасово окупованого Кримського півострова із залученням десанту.
Зазначається, що у військ РФ з'явилися нові вогневі позиції на території Євпаторії, старі позиції також зміцнюють і модернізують. На думку "АТЕШ", це свідчить про спробу Росії підготуватися до "найгірших сценаріїв".