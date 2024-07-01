У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили російський зенітний ракетний комплекс "Тор" прямо над громадським пляжем, повідомили в партизанському русі "АТЕШ".

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"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - інформують партизани.

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У русі опору зазначили, що, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

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"Як відомо, СОУ (Сили оборони України - ред.) планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", - наголосили партизани.