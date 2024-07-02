Міністерство закордонних справ Італії призначило Карло Формозу новим послом Італії в Україні

Новий посол Італії в Україні Карло Формоза

МЗС України привітало Формозу з отриманням посади.

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"Я з гордістю представлятиму Італію – одного з найближчих союзників України, і її провідний внесок у досягнення справедливого миру та у майбутню відбудову України на її шляху до європейської інтеграції", – наголосив Карло Формоза.

Він замінить експосла Італії в Україні П'єра Франческо Дзадзо, який очолював дипломтичне представництво з січня 2021 року.