Міністерство закордонних справ Італії призначило Карло Формозу новим послом Італії в Україні
Новий посол Італії в Україні Карло Формоза
МЗС України привітало Формозу з отриманням посади.
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"Я з гордістю представлятиму Італію – одного з найближчих союзників України, і її провідний внесок у досягнення справедливого миру та у майбутню відбудову України на її шляху до європейської інтеграції", – наголосив Карло Формоза.
Він замінить експосла Італії в Україні П'єра Франческо Дзадзо, який очолював дипломтичне представництво з січня 2021 року.
Вітаємо Карло Формозу, нового Посла Італії в Україні 🇮🇹🤝🇺🇦 . @italyinukr pic.twitter.com/d2wXbc4U26— Italy MFA (@ItalyMFA_int) July 1, 2024
У Мавританії відкрилось посольство України
Нагадаємо, що 24 травня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах робочих візитів до країн Північної Африки в Нуакшоті офіційно відкрив Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія.
Як зазначалось, у ході візиту спецпредставник зустрівся з главою МЗС країни Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. Представники України та Мавританії обговорили розвиток політичного діалогу між Києвом і Нуакшотом, а також шляхи розвитку співробітництва в різних сферах.