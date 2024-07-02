У Росії триває кампанія правового переслідування мігрантів, щоб схилити їх вступити до російської армії та воювати проти України. Особливу увагу росіяни приділяють вихідцям із Центральної Азії.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росія відправляє на війну мігрантів, аби не не брати людей, які мають більшу політичну самостійність - що відомо
На Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали громадянами Росії й не були призвані на військову службу.
Бастрикін похвалився, що 10 тисяч із них уже відправлено в зону бойових дій в Україні. За його словами, ці мігранти «ритимуть окопи» і виконуватимуть інші обов'язки в тилу.
У Росії переслідують мігрантів - подробиці
Російські незалежні ЗМІ раніше зазначали, що російські правоохоронні органи проводять кампанію правового переслідування мігрантів, особливо із Центральної Азії, намагаючись схилити їх до служби в російських збройних силах в обмін на громадянство, або щоб уникнути арешту за вигаданими звинуваченнями.
Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі
«Ймовірно, це ще один спосіб збільшити призов до армії (РФ – ред.), намагаючись при цьому обмежити вплив на ті верстви російського населення, які мають більшу політичну самостійність», - йдеться у зведенні британської розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/i2IWlnouKU #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/z7bCxNKMPS
Росія відправляє студентів-іноземців воювати проти України - що варто знати
У виданні Bloomberg зазначали, що російський уряд погрожує не подовжувати візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо ті не погодяться піти в армію для збільшення сил РФ на фронті.
"За оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати у складі російських військ у війні проти України, аби збільшити інтенсивність свого наступу в Харківській області", – зазначали в Bloomberg.