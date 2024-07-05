Голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що в Генеральної асамблеї нема засобів примусу до країни-агресора, повідомив Укрінформ.
Генасамблея ООН не має засобів примусу до Росії
"Нині Генеральна асамблея ухвалила низку резолюцій у цьому напрямі. Вона не має засобів примусу до Росії чи будь-якої іншої країни, але якщо ви є членом організації, створеної на основі правил, ви повинні їх дотримуватися. Ми сподіваємось і використовуємо будь-яку доступну нам можливість, щоб наполягти на виведенні [осійських військ – ред.] з України та виконанні своїх зобов'язань згідно зі Статутом. Ось що має статися", – пояснив Френсіс.
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Френсіс наголосив, що ООН очікує від своїх членів дотримання положень її Статуту. Голова Генасамблеї нагадав, що країни-учасниці прийняли резолюцію із закликом до негайного повного виведення всіх російських військ із території України.
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"Одна держава не може порушувати закон у кричущий спосіб і не очікувати жодних наслідків. Їм треба дати зрозуміти, що це порушення, яке треба виправити, і чим швидше, тим краще для всіх", – зауважив Френсіс.
Він запевнив, що поки в Україні йде війна й РФ тримає війська на українській території, Генасамблея наполягатиме на тому, що росіяни порушують закон і що вони повинні вжити заходів, щоб увідповіднити все до закону.
"Мене не було в ООН, коли це [членство Росії в Радбезі ООН – ред.] сталося. Це мало статися приблизно в період розпаду СРСР у 1990-1991 роках. Але ні, я ще не бачив жодного документа. І я не знаю, чи такий документ існує", – додав Френсіс.
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Нагадаємо, що 2 липня Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН – ЕКОСОР у 26-му турі голосування.
ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів.
"Наша відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною. Ми продовжуємо просувати ці цілі за непохитної підтримки наших міжнародних партнерів", – зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.