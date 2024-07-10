Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив про передачу Україні військової та гуманітарної допомоги на 9,8 млн доларів США. Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко у Фейсбук.

Нова Зеландія відправить Україні допомогу на майже 10 млн доларів

"На полях саміту НАТО у Вашингтоні прем’єр-міністр Нової Зеландії К. Лаксон оголосив про надання урядом його країни 16 млн новозеландських доларів допомоги Україні, з яких 6 млн новозеландських доларів – військова допомога та 10 млн новозеландських доларів – гуманітарна допомога", – зазначив Мірошниченко.

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За його словами, 2,45 млн доларів надішлють "Коаліції дронів", очолювану Великою Британією та Латвією, а 1,23 млн доларів – на військові медичні потреби України.