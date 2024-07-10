Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який триває з 9 до 11 липня, країни Альянсу оголосять про намір надати Україні фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року, йдеться у пресрелізі Білого дому.

Країни-члени НАТО на саміті оголосять про нове фінансування для України - що відомо

У Білому домі зазначили, що члени Альянсу оголосять про свій намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити постійний рівень допомоги з питань безпеки, щоб Україна змогла перемогти.

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«Наші внески для України для виконання цієї обіцянки надходитимуть із коштів, уже виділених Конгресом у додатку до національної безпеки, який президент Байден підписав у квітні», - додали у Білому домі.

Також генсек НАТО вирішив призначити високопоставленого цивільного представника Альянсу в Києві.

«Для подальшого поглиблення інституційних відносин України з НАТО, генеральний секретар вирішив призначити високопоставленого цивільного представника в Києві, який буде виконувати функції координатора взаємодії НАТО з українськими високопосадовцями», - додали у Білому домі.

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У межах саміту НАТО представники Міноборони обох країн домовились про спільну закупівлю для забезпечення потреб України.

Крім цього, місія NSATU координуватиме передачу обладнання, навчання українських військових та роботу з розвитку сил для підтримки України на її шляху до повної оперативної сумісності з НАТО.

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«Тризірковий генерал, який базуватиметься в Німеччині, очолить цю місію. Своєю роботою NSATU допоможе Україні захиститися від російської агресії сьогодні та стримувати агресію в майбутньому», - зазначили у Білому домі.

Союзники у НАТО домовилися профінансувати чергову військову допомогу для України - подробиці

Видання Reuters з посиланням на неназваного європейського дипломата повідомляло, що країни НАТО домовилися профінансувати чергову військову допомогу для України у 2025 році у розмірі 40 мільярдів євро.

Надати чергове фінансування України запропонував колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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