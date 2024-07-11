Парламент Молдови у четвер розпочав засідання хвилиною мовчання у пам'яті про цивільних українців, які загинули внаслідок російської атаки на Київ 8 липня. Хвилину мовчання ініціював спікер парламенту Ігор Гросу.

Про це повідомляє Newsmaker.

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У Молдові вшанували пам'ять українців, які загинули 8 липня у Києві - що відомо

"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де перебували близько 600 дітей, які щоденно борються за життя", – зазначив спікер.

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Депутатам також показали відео, зняте біля київського "Охматдиту" після обстрілу.

Зазначимо, що президентка Молдови Мая Санду коментувала атаку та зауважила, що шокована атакою Росії на лікарню.

"Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, зараз у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Негуманність і зневага до людського життя – те, проти чого ми виступаємо", – додала Санду.