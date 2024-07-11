Парламент Молдови у четвер розпочав засідання хвилиною мовчання у пам'яті про цивільних українців, які загинули внаслідок російської атаки на Київ 8 липня. Хвилину мовчання ініціював спікер парламенту Ігор Гросу.
Про це повідомляє Newsmaker.
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У Молдові вшанували пам'ять українців, які загинули 8 липня у Києві - що відомо
"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де перебували близько 600 дітей, які щоденно борються за життя", – зазначив спікер.
Депутатам також показали відео, зняте біля київського "Охматдиту" після обстрілу.
Зазначимо, що президентка Молдови Мая Санду коментувала атаку та зауважила, що шокована атакою Росії на лікарню.
"Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, зараз у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Негуманність і зневага до людського життя – те, проти чого ми виступаємо", – додала Санду.
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Shaken by Russia’s attack on a children’s hospital in Kyiv. This hospital, which has saved thousands of children, now lies in ruins.— Maia Sandu (@sandumaiamd) July 8, 2024
The Kremlin has turned this war into a war against children. Such lack of humanity and disregard for human life are everything we stand against. https://t.co/7IFIoPWtyj
В Україні внаслідок масованої атаки РФ 8 липня загинуло 44 людини - подробиці
Унаслідок масованої атаки РФ на Україну у понеділок, 8 липня, загинули 44 людини, 196 людей постраждали, 11 осіб вдалося врятувати, повідомила керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага
«8 липня в нас була одна з наймасованіших атак росіян на нашу країну, зокрема на столицю. Під обстріли в ранковий час потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг та частково Київщина. На жаль, загинули 44 особи та 196 осіб постраждали, з них 10 дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, з них троє дітей», – сказала Водолага.
Вона зазначила, що у Києві внаслідок атаки загинули 33 людини, 125 осіб постраждали, з них 10 дітей. «11 людей ми врятували», – додала речниця ДСНС.
За її словами, 8 липня рятувальники виїжджали у сім районів столиці, було оброблено понад 500 заявок на лінію 101 щодо влучань, падіння уламків.
«Загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Наймасованішими та найстрашнішими були п’ять локацій: дитяча лікарня "Охматдит", медичний заклад "Адоніс", житловий будинок у Шевченківському районі, в Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського. Саме там, де загинули люди», – зауважила Водолага.