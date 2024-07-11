Нідерландський уряд додасть до спільного фонду "Коаліції дронів" 20 млн євро на FPV-дрони, повідомили в міноборони Нідерландів.
Нідерланди нададуть 20 млн євро для закупівлі FPV-дронів Україні
Зазначається, що в межах ініціативи "Коаліція дронів" Україні нададуть цього року близько мільйона ударних безпілотників із функцією First Person View (FPV).
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"Нідерланди внесуть 20 мільйонів євро до спільного фонду нової коаліції дронів", – пояснили в повідомленні.
Наразі з 265 компаній, зареєстрований у коаліції, 9 є нідерландськими.
"Україні швидко потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони виявилися дуже успішними на полі бою. Ми забезпечимо це разом з 11 іншими країнами, ми підтвердили сьогодні під час саміту НАТО", – наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
"Коаліція дронів" створила фонд на понад 45 млн євро для України
Наразі Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія і Швеція пообіцяли внести до фонду загалом понад 45 млн євро.
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Фонд створили завдяки підписанню Меморандуму про взаєморозуміння, що зробить можливими спільні закупівлі та швидке й ефективне постачання БпЛА до України.
Підписанти Меморандуму надішлють для ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів й працюватимуть над забезпеченням України дронами інших типів, зокрема розвідувальних, ударних, модернізованих безпілотників зі штучним інтелектом та засобів протидії дронам.
Нагадаємо, що "Коаліція дронів" офіційно запрацювала в межах Контактної групи з питань оборони України 17 лютого.
17 червня Латвія передала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах ініціативи, а уряд країни зобов'язався внести цього року 20 млн євро на реалізацію закупівлі.