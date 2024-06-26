ЗС РФ переміщує власну техніку в цивільні райони Криму для уникнення атак від України, повідомили в Центрі національного спротиву.

Росія прикриває техніку цивільним населенням

"Через часті і дуже результативні дії Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму ворог йде на цинічні злочини. Зрештою для російських окупантів це звична практика. Йдеться про цілеспрямоване розміщення військових об’єктів біля цивільних районів щоб стримати українські удари", – пояснили в ЦНС.

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Як зазначили в Центрі, РФ порушує правила міжнародного гуманітарного права, зокрема про те, що військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них.

Ворожі війська розміщують військову техніку в цивільних районах анексованого Криму ще з 2022 року, проте подібна практика поширюється на всі ТОТ. Найчастіше РФ обирає для розміщення своїх військових школи, лікарні та інші громадські заклади.

Більше по темі Фахівці ГУР зробили майже 4,2 тис. супутникових знімків об'єктів РФ Вдалось отримати фото 370 аеродромів, майже 240 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, понад 150 НПЗ, майже147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів і 17 військово-морських баз.

Нещодавні удари по Криму – що треба знати

У небі над Кримом відбувся поєдинок між американською ракетою 1990-х і російською ракетною системою ППО С-500, яку Москва називає "найкращою в світі".

Кілька ракет успішно уразили ціль поблизу села Вітіно, де розташована велика радіолокаційна установка стеження та раннього попередження ВКС Росії. Російські військові блогери підтвердили, що Центр космічного стеження та далекого космічного зв'язку НІП-16 був атакований і зазнав значних пошкоджень, зокрема й унаслідок сильної пожежі.

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Також російські мілблогери критикують міноборони РФ та окупаційну владу Криму через те, що російське військове керівництво, ймовірно, цілеспрямовано розміщує законні військові цілі поблизу цивільних районів півострова, намагаючись стримати українські удари.

23 травня у ворожому міноборони заявили, що ЗСУ запустили п’ять ракет ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю.