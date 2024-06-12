Євросоюз планує запровадити санкції проти найбільшої судноплавної компанії Росії “Совкомфлот”, пише видання Bloomberg, в розпорядження якого потрапив відповідний документ ЄС.

У ньому йдеться про те, що “Совкомфлот” став ключовим перевізником російської нафти після того, як західні країни ввели обмеження проти палива з Росії. Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу.

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Також ЄС має намір запровадити санкції проти 13 суден, залучених до перевезення товарів та технологій, які використовуються у сфері оборони та безпеки Росії.

"Совкомфлот" вже перебуває під санкціями США та Великої Британії. Європейська пропозиція слідує за рішенням США на початку цього року накласти санкції на “Совкомфлот” і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу російської нафти.

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Москва пристосувалася до накладених Заходом санкцій, зокрема до обмежень Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам, пише Bloomberg.

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З кінця минулого року за порушення цінової стелі на російську нафту під американські санкції потрапили компанії з ОАЕ, Туреччини та Ліберії, які управляють 50 танкерами. З них 21 судно належало “Совкомфлот”.

США планує оголосити про нові санкції проти Росії під час саміту G7, який пройде в Італії цього тижня, заявив у вівторок, 11 червня, представник Білого Дому Джон Кірбі.

У рамках нового пакету санкцій Вашингтон хоче заборонити постачання до Росії напівпровідникових чіпів, які виробляються за межами США, але за допомогою американських технологій чи обладнання.