У Росії за останній місяць доходи від продажу нафти збільшилися на 50%.

Про це пише Bloomberg.

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Росія збільшила дохід від нафти на 50%

"Підвищення доходів відбулося після підвищення цін на нафту марки Urals – ключову експортну суміш Росії. Міністерство розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у 74,98 долара за барель проти 58,63 долара рік тому", – зазначає Bloomberg.

Як повідомляється, G-7 має на меті зменшити приплив нафтодоларів, ключових для фінансування війни Кремля проти України. Плаується обмеження доступу до західних транспортних і страхових послуг, утримуючи при цьому Росію на світовому ринку.

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Водночас Москва пристосувалася до всіх обмежень, включно із забороною Європейського Союзу на імпорт російської нафти з використанням тіньового флоту танкерів для проджу своєї нафти азійським клієнтам.

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За підрахунками Bloomberg у місячному вимірі надходження до бюджету від нафти та газу в травні фактично скоротилися більш ніж на 35%. Падіння відображає той факт, що один із ключових податків на нафту в РФ сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

Цього року бюджет може отримати від промисловості 10,99 трильйона рублів, у порівнянні з попередньою оцінкою в 11,5 трильйона рублів, як показує проєкт поправок до державного бюджету.

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"Очікується, що цього року російська нафта торгуватиметься приблизно на рівні 65 доларів за барель у порівнянні з попереднім прогнозом у 71,30 доларів. Середня експортна ціна газу встановлена ​​на рівні $252,80 за тисячу кубометрів, що майже на 6% нижче поточної версії бюджетних прогнозів", – зауважили в Bloomberg.

Туреччина допомагає Росії продавати свою нафту в ЄС

Росія продовжує експортувати пальне до Європейського Союзу шляхом перемаркування нафтопродуктів через Туреччину.

Про це писали в Politico.

Як зазначалося, Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських нафтових продуктів, що надсилаються до ЄС, генеруючи сотні мільйонів податкових надходжень до бюджету Кремля. Російська нафта, схоже, масово надходить до Євросоюзу через Туреччину.

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Ця схема можлива через лакуну в санкціях Брюсселя, яка дозволяє ввезення "змішаного" палива в ЄС, якщо воно позначене як неросійське. Ця лазівка принесла Москві до 3 мільярдів євро з трьох портів за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

У травні 2023 року на півдні Туреччини за 60 кілометрів від сирійського кордону танкер зайшов до терміналу Торос Джейхан. Завантажений 150 000 барелями газойлю корабель вирушив до заводу Motor Oil Hellas у південній Греції. Дослідження та звіти показали, що вантаж, ймовірно, якраз і був перемакрованою російською нафтою.

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Також у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За той самий період експорт пального з Туреччини до ЄС зріс на 107%.