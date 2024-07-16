Росія намагається запобігти втечі з країни потенційних призовників. Уряд РФ розробляє систему запобігання втечі з країни потенційних призовників у армію, повідомляє Міноборони Великої Британії.
РФ впроваджує нову систему передачі даних для запобіганню втечі призовників - що відомо
Зараз російський уряд вводить систему обміну інформацією між міністерством оборони та Федеральною службою безпеки (ФСБ).
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Ця система, що повинна повністю запрацювати до осіннього призову 2024 року, дозволить передавати дані про потенційних призовників до ФСБ РФ та запобігти їхній втечі з території РФ.
Як зазначили у британській розвідці, Москва здійснює дві призовні кампанії щороку, призиваючи до власного війська понад 250 тисяч людей щорічно.
Після оголошення часткової мобілізації у 2022 році сотні тисяч росіян залишили країну, причому більша частина припала на молодих та високоосвічених людей, що мало негативний ефект на ринок праці країни.
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"Запровадження такої системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню подібного під час щорічного циклу призову та в разі оголошення нової хвилі мобілізації", – вважають у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2024
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Армія РФ вже втратила 350 тисяч вбитими та пораненими у війні проти України - подробиці
Під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що щонайменше 350 тисяч російських військовослужбовців було вбито чи поранено, понад 2600 бойових машин РФ було пошкоджено з початку повномасштабної війни в Україні.
За даними міністра оборони США, лише з вересня 2023 року у нових спробах атакувати армія РФ втратила на фронтах 2600 бойових машин.