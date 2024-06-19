Російські бази, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну, повідомляє Yle, посилаючись на джерело у фінській розвідці.

Росія перекидає війська в Україну - що відомо

За інформацією розвідки, російське командування відвело від кордону до 80% військ.

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На супутникових знімках, опублікованих у виданні, видно, що гарнізони і військові бази сухопутних військ РФ поблизу фінського кордону практично порожні.

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Наприклад на військовій базі росіян під Петрозаводськом у травні 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – зникли десятки одиниць техніки. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

У повідомленні зазначається, що на деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а подекуди ще більше.

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"Попри те, що навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації. За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", — зазначили у розвідці.

Ситуація на фінсько-російському кордоні - що варто знати

Фінляндії посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск. Зокрема, збільшують кількість прикордонних патрулів, БПЛА та електронних детекторів, а також будують паркани вздовж кордону.

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Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах – від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози, заявляв прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

У Міністерстві оборони Фінляндії заявляли, що російський військовий літак порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки. Він перебував у повітряному просторі Фінляндії дві хвилини.