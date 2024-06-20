За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право, повідомляє Yle.

Фінляндія не підтримуватиме відносин з РФ, поки в Україні триває війна - що відомо

Валтонен зазначила, що безпекова ситуація у світі зазнала фундаментальних змін через розв'язану Росією війну в Україні.

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Водночас міністерка зауважила, що безпосередньої військової загрози для Фінляндії немає, але "жахлива агресивна війна Росії" показала важливість наявності системи міжнародних правил.

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«Ми сподіваємося, що Росія перетвориться на демократію», - зауважила Валтонен, додавши однак, що не вірить у швидкі зміни в сусідній країні.

Очільниця МЗС Фінляндії вважає, що зовнішня політика Фінляндії ґрунтується на таких цінностях, як демократія і верховенство закону.

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Росія перекинула 80% військ з-під кордону Фінляндії до України

Російські бази, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну.

Наразі гарнізони і військові бази сухопутних військ РФ поблизу фінського кордону практично порожні.

Наприклад на військовій базі росіян під Петрозаводськом у травні 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – зникли десятки одиниць техніки. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

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На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а подекуди ще більше.

Ситуація на фінсько-російському кордоні - що варто знати

Фінляндії посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск. Зокрема, збільшують кількість прикордонних патрулів, БПЛА та електронних детекторів, а також будують паркани вздовж кордону.

Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах – від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози, заявляв прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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У Міністерстві оборони Фінляндії заявляли, що російський військовий літак порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки. Він перебував у повітряному просторі Фінляндії дві хвилини.