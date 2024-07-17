Китайський уряд заявив про припинення консультаційних процесів зі Сполученими Штатами з питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження через продовження постачання зброї до Тайваню, повідомив Укрінформ.

Китай зупинив консультації зі США щодо озброєння та нерозповсюдження

"Китай прийняв рішення призупинити черговий раунд консультацій із контролю над озброєннями та нерозповсюдження зі Сполученими Штатами", – заявив Лінь.

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За його словами, причиною цього є продовження продажів американської зброї Тайваню попри рішучі протести Китаю та неодноразові заяви китайської сторони на всіх рівнях про неприйнятність для Пекіна таких дій.

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"Відповідальність за те, що сталося, лежить повністю на американській стороні. Пекін готовий підтримувати відповідні контакти з Вашингтоном на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва", – зазначив дипломат.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Він закликав Сполучені Штати поважати основні інтереси Китаю і створити умови, необхідні для діалогу та консультацій між двома країнами.

Китай вважає демократично керований Тайвань власною бунтівною провінцією, для «возз’єднання» якої з материком погрожує застосувати армію. США, як і більшість країн світу, не мають офіційних відносин із Тайванем, але підтримують зв’язки з урядом острова і постачають йому озброєння для захисту на випадок нападу Китаю.

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Протистояння Китаю та Тайваню – що відомо

Нагадаємо, що на Тайвані в січні обрали нового президента. На президентських виборах у Тайвані переміг Лай Чінте – кандидат від чинної Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

Демократична прогресивна партія виграє треті президентські вибори поспіль. Водночас Китай заявив, що результати виборів не "відображають основну громадську думку на острові".

Пекін стверджує, що "возз'єднання" з Тайванем залишається "неминучим".

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Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати "віддані підтримці миру та стабільності між двома протоками, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску".

Ще у квітні минулого року Тайвань придбав у США до 400 ракет Harpoon через загрозу вторгнення Китаю. Тоді Пентагон оголосив про контракт на 1,17 мільярда доларів.

У Міноборони США відмовилися коментувати угоду, але заявили, що Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу у самообороні.