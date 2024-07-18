Естонський уряд заборонив в'їзд через естонські прикордонні пункти автотранспорт із білоруською реєстрацією через посилення санкцій ЄС, повідомили в МЗС Естонії.

Естонія заборонила в'їзд автівок із білоруськими номерами

Відтепер транспортні засоби з номерними знаками Білорусі не можуть в'їхати до Естонії через естонські прикордонні пункти, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи ЄС.

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Причиною заборони стало нещодавнє посилення Європейським Союзом санкцій проти Білорусі, які передбачають заборону на ввезення в країни ЄС автомобілів із білоруськими номерами.

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Однак країни-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і для автомобілів з дипломатичними номерами.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахни, заборона на в'їзд таких авто є доцільною, оскільки "білоруський режим безпосередньо допомагає здійсненню та підтримує російську агресію в Україні".

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Нагадаємо, що 15 липня такі самі обмеження запровадили згідно із санкціями ЄС.

Тепер заборонено ввозити до ЄС із Білорусі товари, продаж яких сприяв би диверсифікації доходів Мінська, що підтримує агресію РФ проти України. До списку таких товарів входять і легкові автомобілі.