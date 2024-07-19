Міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі в присутності Президента Володимира Зеленського підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

Про це повідомили в Офісі Президента.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна уклала з Британією угоду про кредитну підтримку - що відомо

Документ дозволить започаткувати у сфері оборонних спроможностей українсько-британські проєкти. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Advertisement

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів.

"Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому", – зауважили в ОП.

Завдяки цьому до 2026 року вдасться забезпечити Сили оборони України системами ППО, засобами радіолокації й ураження, також отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка тощо.

"Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету", – пояснили в Офісі Президента.

Advertisement

За інформацією ОП, термін погашення кредиту становить 15 років.

Допомога Україні від Великої Британії – що відомо

У червні британський уряд надав пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні.

Про надання цієї допомоги оголосив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак під час саміту G7 в Італії 13-15 червня.

Підтримка надсилається з метою закладання основи для довгострокового економічного та соціального відновлення й реконструкції.

Країна виділила майже 12,7 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України й часто була першою, хто надав життєво важливу зброю, наприклад крилаті ракети Storm Shadow та ескадрони танків Challenger 2.

Advertisement

Також 4 червня Британія та Латвія оголосили про тендер для компаній на постачання FPV-дронів в Україну в межах Коаліції дронів. Він відкритий для виробників будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України.

Тендер має знайти постачальників, які зможуть виробляти дрони у великій кількості й за доступною ціною, використовуючи можливості західної промисловості.

Лондон відправив найбільший в історії пакет допомоги Україні. У цей пакет вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів увійшли 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky.