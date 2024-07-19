Українські воїни зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25 на Донеччині. Він намагався атакували позиції Сил оборони України, повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця».

На Покровському напрямку українські зенітники збили Су-25 РФ - що відомо

«На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони», - йдеться в повідомленні.

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Для воїнів-зенітників з ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка це черговий штурмовик Су-25, знищений над степами українського Донбасу.

«Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25», - зазначили у пресслужбі.

Останні збиття штурмовика Су-25 – що треба знати

Українські військові з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 7 липня вдало "приземлили" російський штурмовик на Покровському напрямку.

23 травня за добу ЗСУ вдалося збити два штурмовики Су-25.

Як зазначалося, перший літак ліквідували на Покровському напрямку, де українським військовим вдалося знищити 21 одиницю російської техніки й 58 одиниць особового складу.

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Пізніше 110 окрема механізована бригада ім. генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про збиття ще одного Су-25 на Донецькому напрямку. По ворожому літаку снайперськи відпрацювали зенітники.

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