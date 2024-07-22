Служба безпеки України повідомила про затримання диверсанта, який за завданням РФ готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві.

СБУ затримала диверсанта-палія в Києві

Цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території Києва. Росіяни залучили місцевого жителя, який спочатку погодив ціль із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

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Потім він відзняв загоряння шафи на камеру для звіту спецслужбі.

Фото: Служба безпеки України

За даними Служби безпеки, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.

Так, РФ сподівалася зашкодити логістиці Сил оборони.

Більше по темі СБУ затримала інформаторку ФСБ, яка коригувала удари артсистем по Очакову Жінка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва, який переховується в Донецьку й працює на ворожу спецслужбу.

Яке покарання загрожує диверсанту-палію в Києві

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Палію загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала диверсантів ФСБ, які підпалювали релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці

Нагадаємо, що троє диверсантів підпалювали релейні шафи за допомогою суміші, яку завчасно готували за інструкціями російської спецслужби.

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У Харкові чоловік намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону. Фігурантом виявився рецидивіст із Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство.

Ще двоє затриманих – безробітні мешканці Рівного, яких ФСБ також завербувала дистанційно. Один із них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України, а інший фіксував наслідки на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це російській спецслужбі.

Їм загрожує довічне ув’язнення.