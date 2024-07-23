Міноборони країни виявило те озброєння, яке є надлишковим і непотрібним, але відправить його в Україну лише за умови компенсації союзниками, пише BNR.

Болгарія може надіслати Україні надлишкові боєприпаси

"З цього майна – частина боєприпасів певних типів може бути надана Україні. Цей пакет буде пов’язаний і з угодою з союзною країною про компенсації", – зазначив виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов.

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Згідно з його даними, Болгарія вже отримала близько 30 мільйонів євро завдяки компенсації попереднього пакету допомоги для України. ці кошти спрямували для забезпечення болгарської армії.

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Для нового постачання боєприпасів болгарський уряд має ухвалити відповідне рішення, а потім скоординувати дії із союзниками та Україною щодо забезпечення логістики.

Болгарія надіслала військову допомогу Україні – що відомо

Софія відправила в Україну 100 бронетранспортерів, які належать болгарському МВС. Водночас тоді уряд країни заявив, що не відправлятиме в Україну своїх військових.

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Новий очільник Міноборони Болгарії Атанас Запрянов закликав прискорити надання військової допомоги Україні. За його словами, уряд намагатиметься прискорити надання допомоги Україні й розгляне подальші можливості прямої військової допомоги

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