Продовжувати термін оновлення даних військовозобов'язаних із 60 до 150 днів не погодили в Міноборони, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час телемарафону.

Міноборони не продовжить термін для оновлення даних

"Насправді дійсно Міноборони наразі не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну від 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, в ЦНАПах та Резерв+", – зазначив Лазуткін.

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Він також наголосив, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити "за лічені хвилини".

"Відповідно ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін, оскільки зараз потрібно негайно якомога швидше оновити військово-облікову базу для того, щоб усвідомлювати скільки українців придатні для того, щоб захищати Батьківщину", – додав речник Міноборони.

Понад два мільйони громадян оновили свої військово-облікові дані

Нагадаємо, що вже щонайменше 2 370 000 українців оновили свої військово-облікові дані. Як зазначалось, більшість оновила інформацію через додаток "Резерв +", трохи менше – у ЦНАПах, а найменше – в ТЦК та СП.

У Міноборони заявляли, що з моменту набрання чинності законом про удосконалення законодавства, темпи мобілізації дозволяють дивитися з оптимізмом на способи втілення цього закону й відповідають тим очікуванням, які Міністерство оборони, Головнокомандувач Збройних сил і Генеральний штаб на нього покладали.