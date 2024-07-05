Всіх чоловіків у віці від 18 до 60 з 17 липня стосуватиметься вимога щодо наявності військово-облікового документу при перетині кордону.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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В Україні діятимуть нові правила перетину кордону з 17 липня - що відомо

Він нагадав, що 16 липня спливає встановлений Законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

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"Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України", - сказав він.

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Речник додав, що також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи у розшук Національною поліцією. В таких випадках на місце викликатимуться співробітники поліції.

У повідомленні зауважується, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

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"Окремо нагадаємо, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку. З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію", - зазначив Демченко.

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У Міноборони вважають недоцільним продовження терміну оновлення даних у ТЦК - подробиці

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що продовжувати термін оновлення даних військовозобов'язаних із 60 до 150 днів не погодили в Міноборони.

"Насправді дійсно Міноборони наразі не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну від 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, в ЦНАПах та Резерв+", – зазначав Лазуткін.

Він також наголосив, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити "за лічені хвилини".

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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