Служба безпеки України повідомила про зібрання доказової бази, яка доводить неправомірність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році.

СБУ зібрала доказову базу щодо порушень під час приватизації нафтопроводу "Самара-Західний напрямок"

Організатором схеми став екснардеп Віктор Медведчук.

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Він почав процес приватизації у 2015 році й координував його із тодішнім вищим політичним керівництвом України та Росії.

До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві.

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Нафтопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії, і з 2005 року Україна через суди доводила своє право на володіння ним.

Лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди. За підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопроводу швейцарській компанії, яку контролювали учасники схеми.

Після заволодіння Медведчук та його спільники забезпечили роботу нафтопродуктопроводу через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих закордонних компаній та розподіляли між собою.

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З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід заблокували до його повернення у держвласність.

У січні цього року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Яке покарання загрожує фігурантам справи про приватизацію нафтопроводу "Самара-Західний напрямок"

Підозру оголосили за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі).

Хорватський суд скасував арешт яхти Медведчука – що відомо

Нагадаємо, що окружний суд хорватського міста Спліт скасував арешт на яхту Royal Romance Віктора Медведчука.

Підставою скасування тало ненадання обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генерального прокурора.

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Рішення хорватського суду передбачає, що кожні три місяці ОГП буде перевірятися наявність подальших умов для застування тимчасових заходів та прийматися рішення про їхнє продовження або скасування.

ОГП України надіслав 6 запитів про продовження строку арешту яхти, які хорватська сторона задовольнила та успішно виконала.

У Офісі генпрокурора заявили, що яхта колишнього народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Royal Romance перебуває під безстроковим арештом.

Водночас АРМА виставило на аукціони на платформі Prozorro.Продажі квадроцикли та баггі екснардепа Віктора Медведчука.