Комітет постійних представників країн-членів при Європейському Союзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility. Кошти виділять у межах Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Про це у соцмережі Х повідомляє угорське головування в ЄС.

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В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - що відомо

"Сьогодні посли затвердили перший транш у межах Українського плану Положення про кредитний фонд для України, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - ідеться у повідомленні.

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Як наступний крок Рада ЄС розпочне розроблення письмової процедури.