Комітет постійних представників країн-членів при Європейському Союзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility. Кошти виділять у межах Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.
Про це у соцмережі Х повідомляє угорське головування в ЄС.
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В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - що відомо
"Сьогодні посли затвердили перший транш у межах Українського плану Положення про кредитний фонд для України, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - ідеться у повідомленні.
Як наступний крок Рада ЄС розпочне розроблення письмової процедури.
✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024
ЄК підтримала виділення Україні майже €4,2 мільярда - що варто знати
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.
"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро", - зазначив Шмигаль.
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Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн також зазначала, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро. За словами фон дер Ляєн, Євросоюз продовжує підтримувати боротьбу України за свободу та на шляху до членства у блоці.
Україна отримала 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility – що треба знати
27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.
Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти підтримали макроекономічну стабільність і дозволили забезпечити фінансування пріоритетних бюджетних потреб.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду зазначав, що в червні очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми.