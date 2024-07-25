За шість місяців 2024 року Росія організувала низку різноманітних гібридних операцій проти Чехії. Мета - послабити довіру людей до держави та пробудити в них відчуття, що Росія є здоровою та прогресивною альтернативою.

Про це пише Укрінформ з посиланням на звіт Міністерства внутрішніх справ ЧР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росії проводить пропагандистські операції проти Чехії - що відомо

«Наративи екстремістів визначаються російською пропагандою… Росія провела широкий спектр гібридних операцій проти Чехії. Мета кремлівської пропаганди – насамперед послабити довіру людей до держави та пробудити в них відчуття, що Росія є здоровою та прогресивною альтернативою», - йдеться у звіті, оприлюдненому 25 липня.

Advertisement

У ньому зазначається, що чеська екстремістська та ксенофобно-популістська «сцена» суттєво змінилася, а російські спецслужби отримали добру основу для поширення своїх наративів, поглядів на війну в Україні, вони знайшли публіку, на яку легко впливати.

Більше по темі ГУР продовжує масштабну кібератаку на цифрові мережі РФ - джерело Джерело Kyiv Post у ГУР повідомляє, що під вплив хакерської атаки потрапили VK, Discord, Сбербанк та інші банки.

«Росія постійно проводила гібридні операції проти Чехії, і ряд установ неодноразово ставали об’єктами кібератак. Якщо до цього додати, що поліція затримала колумбійця, підозрюваного в підпалі за наказом російських спецслужб, стає зрозуміло, що Росія атакує нас усіма можливими засобами», – заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Advertisement

Згідно зі звітом, деякі колишні праві екстремісти також стали палкими прихильниками кремлівського режиму. Ненависницька риторика щодо окремих груп населення (зокрема, антисемітизм) стала лише одним із компонентів мозаїки проросійської пропаганди.

Пріоритетною метою вже є не розпалювання негативних емоцій щодо мігрантів, мусульман, євреїв, ромів чи ЛГБТ-спільноти, а забезпечення подальшого ціннісного зсуву та підтримка позитивного іміджу Росії, передача наративів, які перегукуються з «кремлівським баченням світу», йдеться у документі.

Advertisement

Автори зауважуються, що з січня по кінець червня також можна було спостерігати хвилі ворожнечі щодо українців.

Гібридні атаки Росії на країни Європи – що відомо

Шведська влада заявляла, що Росія створює перешкоди, спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

Після початку повномасштабного нападу на Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Перешкоди не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, але Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.

У травні також протягом кількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

Advertisement

Кількість кібератак на Німеччину з боку Росії зросла майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону, зросла на 28 % з 2020 року.