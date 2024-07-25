У Північноатлантичному альянсі стурбовані фактом виявлення у Румунії фрагментів  російського безпілотника, однак не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО, повідомив представник Альянсу у коментарі агентству Reuters.

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Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

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"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – зазначається у коментарі.

Російські дрони влучили по території Румунії - подробиці

У ніч проти 24 липня, три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел, повідомили Kyiv Post поінформовані джерела у секторі безпеки та оборони України.

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Пропагандистські атаки спрямовані на послаблення довіри чехів до місцевої влади.

Факт падіння дронів зафіксував, зокрема, екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ої авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів.

Повітряні сили України повідомили, що у ніч на 25 липня три дрони були локаційно втрачені після їхнього перетину державного кордону з Румунією.

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