У Північноатлантичному альянсі стурбовані фактом виявлення у Румунії фрагментів російського безпілотника, однак не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО, повідомив представник Альянсу у коментарі агентству Reuters.

У НАТО відреагували на падіння уламків "Шахедів" у Румунії - що відомо

Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

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"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – зазначається у коментарі.

Російські дрони влучили по території Румунії - подробиці

У ніч проти 24 липня, три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел, повідомили Kyiv Post поінформовані джерела у секторі безпеки та оборони України.

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Факт падіння дронів зафіксував, зокрема, екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ої авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів.