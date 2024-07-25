У Північноатлантичному альянсі стурбовані фактом виявлення у Румунії фрагментів російського безпілотника, однак не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО, повідомив представник Альянсу у коментарі агентству Reuters.
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Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.
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"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – зазначається у коментарі.
Російські дрони влучили по території Румунії - подробиці
У ніч проти 24 липня, три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел, повідомили Kyiv Post поінформовані джерела у секторі безпеки та оборони України.
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Факт падіння дронів зафіксував, зокрема, екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ої авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів.
A few moments ago (03:30 AM RO/UA time), filmed from Tucea, Romania. russian are hitting Izmail port, Ukraine.— Radu Hossu 🇹🇩🇺🇦 (@RaduHossu) July 24, 2024
People told me the Romanian F-16s are in the air and that some the drones or rockets have hit something and some have been destroyed before touching ground. pic.twitter.com/HUjZdstQT9
Повітряні сили України повідомили, що у ніч на 25 липня три дрони були локаційно втрачені після їхнього перетину державного кордону з Румунією.