Компанія YG-1 з Південної Кореї після початку повномасштабної війни проти України постачала обладнання двом російським заводам з виробництва ядерної зброї та іншим підприємства ВПК Росії.
Про це пише The Insider з посиланням на звітність російської «дочки» підприємства.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Компанія з Південної Кореї співпрацює з російськими заводами, які виробляють ядерну зброю - подробиці
Одним із клієнтів YG-1 у Росії стало ФГУП «Комбінат «Електрохімприлад», яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го - атомні бомби.
Протягом 2022-2023 років завод придбав п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків (інструменти для нарізування внутрішньої різьби).
Також серед російських покупців обладнання з Південної Кореї ФГУП «Виробниче об'єднання «Маяк», яке історично є першим об'єктом російської атомної промисловості.
ВО «Маяк», розташоване в Челябінській області, включає 7 заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію.
Крапля камінь точить - Сікорський про дозвіл Україні бити вглиб РФ
У 2022–2023 роках ВО «Маяк» закупило у YG-1 три типи мітчиків та один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).
У лютому 2024 року ТОВ «НВО «Центротех», яке виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на постачання інструментів YG-1, включаючи один вид пластин, один вид фрез та 13 видів свердл.
За інформацією The Insider, інструменти у південнокорейського виробника після початку повномасштабної війни придбали інші російські військові підприємства.
Серед них:
- АТ «НВЦ автоматики та приладобудування ім. Н.А. Пілюгіна» (випускає системи управління ракетами, включаючи ракетні комплекси Тополя-М)
- ФГУП «Виробниче об'єднання «Жовтень» (робить системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків та гелікоптерів)
- ВАТ «Концерн «Морська підводна зброя - Гідроприлад» (виготовляє торпеди, міни та протимінне озброєння) та інші.
YG-1 у Росії та світі - що відомо
Південнокорейська компанія - один із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. YG-1 була заснована в 1981 році та увійшла увійти до світової топ-5 підприємств у своїй галузі. Холдингу належать 18 заводів, його продукція представлена у 75 країнах світу.
Інструменти компанії надають змогу обробляти всі види металів і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.
У Росію YG-1 постачає обладнання через дочірнє підприємство ТОВ «Уай Джі Уан Рус».
Згідно з даними митного агрегатора ImportGenius, у 2022–2023 роках російська «дочка» YG-1 отримала від філій компанії в Італії, Індії та Туреччині 93,7 тонн обладнання коштом $68,99 млн.