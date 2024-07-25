Компанія YG-1 з Південної Кореї після початку повномасштабної війни проти України постачала обладнання двом російським заводам з виробництва ядерної зброї та іншим підприємства ВПК Росії.

Про це пише The Insider з посиланням на звітність російської «дочки» підприємства.

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Компанія з Південної Кореї співпрацює з російськими заводами, які виробляють ядерну зброю - подробиці

Одним із клієнтів YG-1 у Росії стало ФГУП «Комбінат «Електрохімприлад», яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го - атомні бомби.

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Протягом 2022-2023 років завод придбав п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків (інструменти для нарізування внутрішньої різьби).

Також серед російських покупців обладнання з Південної Кореї ФГУП «Виробниче об'єднання «Маяк», яке історично є першим об'єктом російської атомної промисловості.

ВО «Маяк», розташоване в Челябінській області, включає 7 заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію.

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У 2022–2023 роках ВО «Маяк» закупило у YG-1 три типи мітчиків та один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).

У лютому 2024 року ТОВ «НВО «Центротех», яке виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на постачання інструментів YG-1, включаючи один вид пластин, один вид фрез та 13 видів свердл.

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За інформацією The Insider, інструменти у південнокорейського виробника після початку повномасштабної війни придбали інші російські військові підприємства.

Серед них:

АТ «НВЦ автоматики та приладобудування ім. Н.А. Пілюгіна» (випускає системи управління ракетами, включаючи ракетні комплекси Тополя-М)

ФГУП «Виробниче об'єднання «Жовтень» (робить системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків та гелікоптерів)

ВАТ «Концерн «Морська підводна зброя - Гідроприлад» (виготовляє торпеди, міни та протимінне озброєння) та інші.

YG-1 у Росії та світі - що відомо

Південнокорейська компанія - один із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. YG-1 була заснована в 1981 році та увійшла увійти до світової топ-5 підприємств у своїй галузі. Холдингу належать 18 заводів, його продукція представлена у 75 країнах світу.

Інструменти компанії надають змогу обробляти всі види металів і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.

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У Росію YG-1 постачає обладнання через дочірнє підприємство ТОВ «Уай Джі Уан Рус».

Згідно з даними митного агрегатора ImportGenius, у 2022–2023 роках російська «дочка» YG-1 отримала від філій компанії в Італії, Індії та Туреччині 93,7 тонн обладнання коштом $68,99 млн.