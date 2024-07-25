Компанія YG-1 з Південної Кореї після початку повномасштабної війни проти України постачала обладнання двом російським заводам з виробництва ядерної зброї та іншим підприємства ВПК Росії.

Про це пише The Insider з посиланням на звітність російської «дочки» підприємства.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Компанія з Південної Кореї співпрацює з російськими заводами, які виробляють ядерну зброю - подробиці

Одним із клієнтів YG-1 у Росії стало ФГУП «Комбінат «Електрохімприлад», яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го - атомні бомби.

Advertisement

Протягом 2022-2023 років завод придбав п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків (інструменти для нарізування внутрішньої різьби).

Також серед російських покупців обладнання з Південної Кореї ФГУП «Виробниче об'єднання «Маяк», яке історично є першим об'єктом російської атомної промисловості.

ВО «Маяк», розташоване в Челябінській області, включає 7 заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію.

Крапля камінь точить - Сікорський про дозвіл Україні бити вглиб РФ
Більше по темі

Крапля камінь точить - Сікорський про дозвіл Україні бити вглиб РФ

Очільник МЗС Польщі вважає, що Україна повинна мати можливість атакувати російські літаки та аеродроми.

У 2022–2023 роках ВО «Маяк» закупило у YG-1 три типи мітчиків та один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).

У лютому 2024 року ТОВ «НВО «Центротех», яке виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на постачання інструментів YG-1, включаючи один вид пластин, один вид фрез та 13 видів свердл.

Advertisement

За інформацією The Insider, інструменти у південнокорейського виробника після початку повномасштабної війни придбали інші російські військові підприємства.

Серед них:

  • АТ «НВЦ автоматики та приладобудування ім. Н.А. Пілюгіна» (випускає системи управління ракетами, включаючи ракетні комплекси Тополя-М)
  • ФГУП «Виробниче об'єднання «Жовтень» (робить системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків та гелікоптерів)
  • ВАТ «Концерн «Морська підводна зброя - Гідроприлад» (виготовляє торпеди, міни та протимінне озброєння) та інші.

YG-1 у Росії та світі - що відомо

Південнокорейська компанія - один із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. YG-1 була заснована в 1981 році та увійшла увійти до світової топ-5 підприємств у своїй галузі. Холдингу належать 18 заводів, його продукція представлена у 75 країнах світу.

Інструменти  компанії надають змогу обробляти всі види металів і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.

Advertisement

У Росію YG-1 постачає обладнання через дочірнє підприємство ТОВ «Уай Джі Уан Рус».

Згідно з даними митного агрегатора ImportGenius, у 2022–2023 роках російська «дочка» YG-1 отримала від філій компанії в Італії, Індії та Туреччині 93,7 тонн обладнання коштом $68,99 млн.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У НАТО стурбовані падінням уламків "Шахедів" у Румунії, але не бачать "навмисного нападу" Росія
У НАТО стурбовані падінням уламків "Шахедів" у Румунії, але не бачать "навмисного нападу"
Київ Пост
6г тому
Росія проводить проти Чехії широкий спектр гібридних операцій Росія
Росія проводить проти Чехії широкий спектр гібридних операцій
За матеріалами Укрінформ
7г тому
Крапля камінь точить - Сікорський про дозвіл Україні бити вглиб РФ Росія
Крапля камінь точить - Сікорський про дозвіл Україні бити вглиб РФ
Київ Пост
11г тому
Латвія оскаржила зняття санкцій ЄС із російських бізнесменів Авена та Фрідмана Росія
Латвія оскаржила зняття санкцій ЄС із російських бізнесменів Авена та Фрідмана
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія проводить проти Чехії широкий спектр гібридних операцій
Далі » У НАТО стурбовані падінням уламків "Шахедів" у Румунії, але не бачать "навмисного нападу"