Для відновлення об’єктів культурної спадщини та інфраструктури ЮНЕСКО створило Офіс підтримки відновлення при Мінкульті України, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

ЮНЕСКО створило Офіс підтримки відновлення подробиці

Основною метою стало посилення роботи МКІП щодо відновлення об’єктів культурної спадщини та інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну російських військ.

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План діяльності Офісу підтримки відновлення обговорили в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв і голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

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Серед завдань Офісу буде вироблення візії тих конкретних культурних процесів, які мають стати типовими для України після війни. Вони можуть як глобальними, так і локальними.

"Адже основна культурна послуга надається за місцем проживання людини. І ми б дуже хотіли розробити таку модель організації надання культурних послуг, яка була б сучасною і максимально задовольняла потреби суспільства", – пояснив Карандєєв.

Офіс підтримки відновлення зазначив такі головні цілі:

надання МКІП пропозицій щодо розбудови спроможності закладів культури та освітніх закладів сфери культури, відновлення людського капіталу та надання культурних послуг відповідно до сучасних стандартів;

забезпечення покращення комунікації щодо відновлення сфери культури у національному та міжнародному інформаційному просторі;

надання пропозиції МКІП щодо ефективної оцінки впливу російського вторгнення на культурний сектор;

підтримка МКІП в інтеграції та наданні технічної допомоги для досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;

сприяння МКІП у співголовуванні у тематичних робочих групах, створених у рамках розробки Плану дій у сфері культури в Україні;

надання юридичних консультацій і пропозицій щодо прийняття нових змін до чинних нормативно-правових актів з питань відновлення в сфері культури;

співпраця з командою МКІП та медіа з метою розробки та поширення ефективних пропагандистських та комунікаційних повідомлень щодо відновлення та розвитку сфери культури;

формування пропозицій щодо потенційних джерел та механізмів фінансування проєктів відновлення сфери культури тощо.

Відновлення інфраструктури України – що відомо

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