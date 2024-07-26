Євген Серебряков, підозрюваний у підриві автомобіля офіцера ГРУ Андрія Торгашова у Москві в середу, 24 липня, нібито отримав це завдання від Служби безпеки України (СБУ). Він розповів, що куратор обіцяв йому українське громадянство та 10-20 тисяч доларів.

Підозрюваного у замаху на Торгашова затримали - подробиці

24 липня Серебрякова затримали у Туреччині, куди він вирушив одразу через декілька годин після замаху на Торгашова, та літаком доставили до Росії. З Туреччини чоловік збирався до України.

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За словами підозрюваного, у лютому 2023 року він за власною ініціативою "вийшов" на адміністратора одного з пабліків для того, щоб співпрацювати зі спецслужбами України.

“Я почав спілкуватися з Іллею, який, на мою думку, є співробітником СБУ. Ми з ним спілкувалися у месенджері, так само була одна зустріч у Стамбулі. Після цього я забрав компоненти для СВУ, Ілля запропонував ліквідувати офіцера”, - розповідає на відео чоловік.

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За інструкціями Іллі чоловік зібрав вибуховий пристрій, заклав його під автомобіль.

“Ілля обіцяв мені українське громадянство та винагороду від 10 до 20 тисяч доларів", - розповів Серебряков.

Kyiv Post звернувся до речника СБУ за коментарем щодо участі українських спецслужб у підриві офіцера ГРУ в Москві. Втім, на момент публікації Kyiv Post не отримав відповіді.

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Раніше суд у Москві призначив фігуранту заочний арешт, після допиту Серебрякова помістять під варту.

Підрив авто Андрія Торгашова - що варто знати

Вранці в середу, 24 липня, в автомобілі Toyota Landcruiser на стоянці біля житлового будинку на вулиці Синявинській у Москві вибухнув пристрій.